Малый бизнес Крыма получит более 350 млн рублей компенсации

Правительство выделит свыше 352 млн рублей на поддержку крымских предпринимателей, пострадавших этим летом из-за сильных ливней.

"Республика Крым получит более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба кабмина.

Эти средства помогут поддержать свыше 540 бизнесменов. "За счет этих средств они смогут провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях и частично компенсировать расходы по арендной плате", - добавили в пресс-службе.

Ливни бушевали в Крыму до середины лета, сильнее всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район.