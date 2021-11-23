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Малый бизнес Крыма получит более 350 млн рублей компенсации

Малый бизнес Крыма получит более 350 млн рублей компенсации

Правительство выделит свыше 352 млн рублей на поддержку крымских предпринимателей, пострадавших этим летом из-за сильных ливней.

"Республика Крым получит более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба кабмина.

Эти средства помогут поддержать свыше 540 бизнесменов. "За счет этих средств они смогут провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях и частично компенсировать расходы по арендной плате", - добавили в пресс-службе.

Ливни бушевали в Крыму до середины лета, сильнее всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район.

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