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Назарбаев сделал Токаева председателем партии Nur Otan

сайт Елбасы
сайт Елбасы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев станет председателем партии Nur Otan, заняв место первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева. Об этом стало известно после расширенного заседания ее политсовета.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны", - приводит слова пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что полномочия будут передаваться согласно уставу партии.

Напомним, Nur Otan была создана в 1999 году, долгие годы ей руководил Нурсултан Назарбаев.

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