Мясо из Дагестана будет поставляться в дальнее зарубежье

В будущем 2022 году животноводы Дагестана начнут поставки мяса, произведенного в республике, в Республику Кувейт и, возможно, в Египет – переговоры со страной уже ведутся, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"ООО "Премиум" реализовало строительство убойного пункта мощностью 650 голов МРС или 50 голов КРС в смену, работа которого будет направлена на поставки мяса как на внутренние рынки, так и на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Уже заключен контракт на поставки мяса в 2022 году в Кувейт, ведутся переговоры с представителями Арабской Республики Египет", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Инвестор вложил в предприятие более 60 млн рублей, более 14 млн из которых было направлено на закупку линии убоя скота и холодильного оборудования, - говорится в сообщении.