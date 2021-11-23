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Песков прокомментировал возможность новых ограничений на новогодние каникулы

Песков прокомментировал возможность новых ограничений на новогодние каникулы

Оценивать возможность введения новых противокоронавирусных ограничений в России на новогодние каникулы пока рано, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени", - цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент в РФ наблюдается некоторая динамика к снижению заболеваемости, однако, по всей видимости, россиян, как и европейцев, ожидают новые волны Covid-19, которые, как видно уже сейчас, идут одна за другой.

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