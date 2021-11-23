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Турецкий архитектор будет строить больницы в Узбекистане

Турецкий архитектор будет строить больницы в Узбекистане

Архитектор из Турции Гурай Каймак займется проектированием новых медучреждений в Узбекистане.

48-летний архитектор возглавил организацию "Узтиблойиха", которая отвечает за проектирование всех новых объектов Минздрава республики.

Гурай Каймак получил степень бакалавра промышленной архитектуры в Турции, и степень магистра – в Македонии. Он участвовал в проектировании медицинских учреждений в Турции, а также отеля International Hotel Tashkent и библиотеки в Намангане.

Теперь он займется внедрением передовых международных стандартов в процесс проектирования медицинских объектов Узбекистана.

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