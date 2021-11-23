Авиакопания Red Wings выполнила первый рейс из Платова в Ташкент

Базирующаяся в московском аэропорту Домодедово российская авиакомпания Red Wings накануне выполнила свой первый авиарейс из международного аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону) в Ташкент, - сообщили сегодня в пресс-службе ростовского аэропорта.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A-320 один раз в неделю - по понедельникам: вылет из Платова будет осуществляться в 13:55, прилет в столицу Узбекистана - в 19:25. Вылет из Ташкента в 20:45, прибывать в Ростов-на-Дону лайнер будет в 22:40. Время указано местное, - передает "Интерфакс".

Напомним, рейсы из "Платова" в Ташкент по средам и пятницам уже выполняет национальный перевозчик Узбекистана - авиакомпания Uzbekistan Airways.