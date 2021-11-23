Ереван сообщил Москве о готовности урегулировать отношения с Анкарой без предусловий

Ереван проинформировал Москву о готовности к запуску урегулирования отношений с Анкарой без предварительных условий после заявления российской стороны о готовности поддержать процесс, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Ряд международных партнеров, в том числе наш союзник РФ, заявили, что готовы поддержать процесс нормализации армяно-турецких отношений. И в ходе обсуждений с нашими российскими партнерами мы сообщили, что готовы к нормализации отношений без предусловий", - приводит слова дипломата ТАСС.

Он заверил, что если процесс начнет продвигаться, то армянская сторона проинформирует общественность о развитии ситуации.

Унанян напомнил, что в программе правительства Армении указано, что Ереван всегда готов к урегулированию отношений с Анкарой без предусловий.

Пресс-секретарь МИД добавил, что на сегодня никаких переговоров с Турцией не идет.