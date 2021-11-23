Маршруты общественного транспорта Краснодара поднимут цены на проезд - СМИ

В скором времени, до 15 декабря, в Краснодаре вырастет плата за проезд на многих маршрутах общественного транспорта Краснодара – сообщил президент Союза транспортников Кубани Иван Петров, пишет газета "Коммерсант".

"Перевозчики делают расчет тарифа по методологическим рекомендациям. Есть норма, по которой формируется стоимость проезда и, как правило, перевозчики ее не превышают. Если ты завысишь рост тарифа, и рост составит больше, то к тебе придут налоговые органы и придется предоставить им отчет, почему ты сделал стоимость тарифа именно такой", - пояснил Петров, передает "АиФ-Юг".

Известно, что плата за проезд вырастет на 18 автобусных городских маршрутах, она составит до 35 рублей.

Напомним, первым о повышении стоимости проезда объявило ООО "Русавтопром-Кубаньтранс": с 29 ноября тариф на перевозку ее транспортом тоже составит 35 рублей.