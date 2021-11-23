В Выборге 91-летняя блокадница не дождалась помощи врачей и прооперировала себя сама

В городе Выборг Ленинградской области 91-летняя женщина, пережившая блокаду, страдая от невыносимых болей, решила сделать сама сделать себе операцию. Сейчас ее состояние стабильно, женщина находится под наблюдением медиков.

У 91-летней блокадницы выявили онкологию, плановая операция была отложена из-за положительного теста на коронавирус. Рак привел к осложнению, в брюшной полости скопилась жидкость.

"При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", - сообщила сотрудница скорой помощи Виктория Шутова.

Пожилая женщина, опасаясь, что не переживет домашнюю операцию, оставила прощальную записку, в которой прощается с родными и просит общество не винить их в произошедшем.

Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку по данному инциденту.