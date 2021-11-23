Власти поднимут уровень жизни астраханцев

Астраханские депутаты приняли в первом чтении изменения в законе, регулирующем вопросы градостроительной деятельности.

Документ, касающийся разграничений полномочий регионального правительства и областной думы, был внесен губернатором региона Игорем Бабушкиным ещt год назад.

Изменения затрагивают несколько кодексов РФ: Градостроительный, Жилищный, Земельный, а также порядка 15 федеральных законов: все они призваны улучшить благосостояние граждан за счет развития городов, - передает "АиФ Астрахань".

Изменения подразумевают ряд мероприятий, разработанных для повышения престижа города и качества жизни его населения для этого законом оговариваются четыре вида такого развития: жилой застройки, нежилой застройки, незастроенной территории, территории по инициативе правообладателей.

Изменения в законе также направлены на урегулирование правоотношений в области градостроительства, - говорится в сообщении.