Склоны Домбая покрывают снегом к горнолыжному сезону
На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии начала работать система искусственного оснежения - сколы готовят к горнолыжному сезону 2021-2022 годов.
"На склоне горы Мусса-Ачитара начала работу система искусственного оснежения. При подходящих погодных условиях работа по оснежению склонов будет вестись активными темпами практически без перерывов", - сообщили в администрации Домбая, пишет "Интерфакс".
В конце октября началось искусственное оснежение северного склона всесезонного курорта "Архыз".
Этой зимой горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии ждут большой поток туристов, гостиницы на новогодние каникулы были забронированы на 95% за три месяца до праздников.