Склоны Домбая покрывают снегом к горнолыжному сезону

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии начала работать система искусственного оснежения - сколы готовят к горнолыжному сезону 2021-2022 годов.

"На склоне горы Мусса-Ачитара начала работу система искусственного оснежения. При подходящих погодных условиях работа по оснежению склонов будет вестись активными темпами практически без перерывов", - сообщили в администрации Домбая, пишет "Интерфакс".

В конце октября началось искусственное оснежение северного склона всесезонного курорта "Архыз".

Этой зимой горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии ждут большой поток туристов, гостиницы на новогодние каникулы были забронированы на 95% за три месяца до праздников.