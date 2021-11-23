Голубев: к новогодним праздникам дончан могут ждать ковидные послабления

Власти Ростовской области не планируют вводить новые ограничения на период новогодних праздников – наоборот, они работают над тем, чтобы убрать некоторые коронавирусные ограничения, - рассказал в эфире телеканала "ДОН 24" губернатор региона Василий Голубев.

"Если тенденции, которые сегодня существуют, будут продолжаться в этом же направлении, то некоторые ограничения мы сможем даже убрать. Это зависит от дисциплины и от того, как мы на самом деле относимся к здоровью – своему и своих близких", – поведал Голубев, передает "АиФ-Ростов".

Локдаун поспособствовал тому, что за это время на Дону резко выросло количество вакцинированных, сейчас от коронавирусной инфекции защищены более 66% взрослого населения региона, а к Новому году их число дойдет до 80%, которые обеспечат коллективный иммунитет, - уверен Василий Голубев.