Никол Пашинян ничего не будет подписывать на встрече с Ильхамом Алиевым в Брюсселе

Соглашения о подписании документа, касающегося процессов в двухсторонних отношениях, на декабрьской встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет, заявил во вторник в интервью газете "Грапарак" заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

Встреча лидеров Азербайджана и Армении состоится в рамках саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе 15 декабря.

"В настоящее время нет соглашения о подписании документа", - сообщил Григорян.

Вице-премьер Армении отказался отвечать на вопрос о том, какова повестка встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе.