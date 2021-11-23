В России резко упала суточная заболеваемость COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 33,9 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 996 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 024 (6,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 749, в Московской области - 1 871, Самарская область - 1529, в Петербурге - 1 060. В Краснодарском крае новых случаев 759, в Крыму - 775, в Ставропольском крае - 530, в Дагестане - 193, в Кабардино-Балкарии - 122, в Чечне - 105, в Адыгее - 99, в Северной Осетии - 96, в Карачаево-Черкесии - 86, в Ингушетии - 86.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 9 400 835 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 051 человек, за весь период - 8 089 694 человека.

Умерли за сутки 1 243 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 266 579 человек.