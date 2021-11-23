Главная » Новости
Азербайджан Иран

Источник сообщил об обысках в УГИБДД по Крыму

Источник сообщил об обысках в УГИБДД по Крыму

Правоохранители осуществляют оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Крыму, об этом рассказал информированный источник.

"Проходят оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела", - цитирует его "Интерфакс",

Ранее ряд СМИ распространили сообщение о задержании замначальника УГИБДД по республики, но, по данным источника, он является свидетелем и не задерживался.

Официальное подтверждение либо опровержение этих данных пока не поступало.

1045 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!