Источник сообщил об обысках в УГИБДД по Крыму

Правоохранители осуществляют оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Крыму, об этом рассказал информированный источник.

"Проходят оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела", - цитирует его "Интерфакс",

Ранее ряд СМИ распространили сообщение о задержании замначальника УГИБДД по республики, но, по данным источника, он является свидетелем и не задерживался.

Официальное подтверждение либо опровержение этих данных пока не поступало.