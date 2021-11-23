Драки едва удалось избежать в парламенте Армении

Ссора вспыхнула на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности: депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" и националистического блока "Армения" едва не начали выяснять отношения с помощью кулаков.

В ходе заседания глава комиссии Андраник Кочарян дал слово оппозиционеру Арцвику Минасяну, который должен был представить кандидатуру Артура Казиняна на пост замглавы комиссии, которого выдвигают уже в тринадцатый раз. Спикер обвинил Кочаряна и еще одного представителя фракции "Гражданский договор" Ваагна Алексаняна во лжи и манипуляции общественным мнением, передает Sputnik Армения.

В течение нескольких минут Кочарян и Минасян вели перепалку на повышенных тонах, а затем последний покинул зал, за ним ушли еще несколько представителей оппозиционного блока. Потом они вернулись, и словесный конфликт продолжился.

В конце концов Арцвик Минасян, Гегам Манукян и Гегам Назарян покинули зал, а заседание продолжилось.

По его итогам Казинян уже в 13-й раз не был избран заместителем председателя комиссии.