Главная » Новости
Азербайджан Иран

Незаконные мигранты постепенно покидают Беларусь

Незаконные мигранты постепенно покидают Беларусь

Накануне из Минска вылетели больше сотни мигрантов, прибывших сюда, чтобы попасть на территорию Евросоюза, - сообщило МВД Беларуси.

"Только за вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается ежедневно... Они вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун, передает "Интерфакс".

Сегодня из аэропорта Минска в страны гражданства должна вылететь еще одна группа иностранцев, которая "прошла все таможенные и пограничные процедуры", - добавил Бегун.

1490 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!