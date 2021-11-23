Незаконные мигранты постепенно покидают Беларусь

Накануне из Минска вылетели больше сотни мигрантов, прибывших сюда, чтобы попасть на территорию Евросоюза, - сообщило МВД Беларуси.

"Только за вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается ежедневно... Они вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун, передает "Интерфакс".

Сегодня из аэропорта Минска в страны гражданства должна вылететь еще одна группа иностранцев, которая "прошла все таможенные и пограничные процедуры", - добавил Бегун.