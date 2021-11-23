В Минздраве сообщили, будут ли в Казахстане новогодние корпоративы

Министр здравоохранения Казахстан Алексей Цой заявил во вторник, что возможность проведения корпоративов на Новый год будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

"В зависимости от каждого региона будут устанавливаться определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях - в общепите либо на концертах. Есть определенные требования, и главные санврачи региона будут определять в зависимости от того, сколько можно посадочных мест. В зависимости от зоны - "желтая", "красная", "зеленая", - объяснил министр.

Разрешить или запретить новогодние корпоративы может главный санитарный врач каждого региона, указал Цой. "Если у них есть определенные потенциальные угрозы, или они видят, допустим, выявляемость высокая либо, может, миграцию населения, тогда они могут принимать свои меры по усилению, но только в своем регионе", - отметил он.

По словам министра, ситуация с коронавирусом в республике улучшается в последнее время.

"Понятно, что все мы хотим быстрее социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. <…> Мы должны быть еще немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году. Для нас очень важно сейчас сдержать ситуацию, быстрее вакцинироваться", - напомнил Цой.