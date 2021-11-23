Власти Ирака найдут более рациональное применение попутному газу

Власти Ирака к 2027 году перестанут сжигать попутный газ на своих нефтяных месторождениях, - заявил глава технического управления иракского министерства нефти Али Хаммуд.

"Иракские власти к 2026-2027 годам найдут более рациональное применение тем 45% от общего объема попутного газа, сжигаемому на нефтяных месторождениях", - отметил Хаммуд, передает ТАСС.

Ранее министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер сообщал, что Ирак прекратит сжигать попутный природный газ на трех крупнейших нефтяных месторождениях страны в 2024 году, также его процесс полной утилизации будет налажен на месторождениях Румейла, Зубейр и Западная Курна - 2.

Ежегодно Ирак бесполезно сжигает 18 млрд кубометров газа, импортируя из соседних государств за это же время 20 млрд кубометров газа, используемого для выработки электроэнергии внутри страны, - сообщили в комитете по нефти и энергетике иракского парламента,