Фальшивомонетчиков и продавцов оружия задержали в Северной Осетии

Правоохранители ликвидировали канал сбыта огнестрельного оружия и поддельных денег в Северной Осетии, об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По предварительным данным, злоумышленники реализовывали поддельные билеты Банка России номиналом 5 тыс рублей на территории Республики Северная Осетия - Алания. Кроме того, они занимались сбытом огнестрельного оружия, в том числе бесконтактным способом посредством закладок", - пояснила она.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские, действуя вместе с коллегами из ФСБ РФ при силовой поддержке росгвардейцев, задержали двоих подозреваемых соучастников. Один был пойман на автозаправочной станции на автодороге "Кавказ" в момент, когда он сбывал пистолет, второй - в Ленинском городском округе Подмосковья.

В общей сложности по итогам оперативных мероприятий было изъято из незаконного оборота семь единиц огнестрельного оружия, порядка 200 патронов различного калибра и фальшивые деньги на 700 тыс рублей.

Открыты уголовные дела по ст. 186 и 222 УК РФ. Фигуранты взяты под стражу. Идет поиск возможных соучастников и выявление всех фактов противоправной деятельности.