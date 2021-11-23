Россияне рассказали, зачем берут микрозаймы

Исследование платежного сервиса Qiwi показало, что чаще всего россияне берут микрозаймы до зарплаты, пишет РИА Новости.

"По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода", - сообщают аналитики.

В течение последнего года россияне брали микрозаймы до зарплаты – 69% и микрокредиты на развитие бизнеса – 22%.

Чаще всего (62%) размер займа составляет до 10 тыс рублей. Эти деньги опрошенные тратят на непредвиденные расходы (38%) и повседневные траты (32%), либо на оба этих пункта единовременно (25%).

На ежедневные расходы микрозаймы используются в 54% случаев, на закрытие других займов и кредитов средства используют 21% россиян, на ремонт недвижимости - 17%, на торжественные события - 17%, на оплату процентов по другому кредиту - 17%).

В опросе приняли участие 1 055 россиян, на каждый вопрос можно было дать несколько ответов.