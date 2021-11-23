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Россияне рассказали, зачем берут микрозаймы

Россияне рассказали, зачем берут микрозаймы

Исследование платежного сервиса Qiwi показало, что чаще всего россияне берут микрозаймы до зарплаты, пишет РИА Новости.

"По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода", - сообщают аналитики.

В течение последнего года россияне брали микрозаймы до зарплаты – 69% и микрокредиты на развитие бизнеса – 22%.

Чаще всего (62%) размер займа составляет до 10 тыс рублей. Эти деньги опрошенные тратят на непредвиденные расходы (38%) и повседневные траты (32%), либо на оба этих пункта единовременно (25%).

На ежедневные расходы микрозаймы используются в 54% случаев, на закрытие других займов и кредитов средства используют 21% россиян, на ремонт недвижимости - 17%, на торжественные события - 17%, на оплату процентов по другому кредиту - 17%).

В опросе приняли участие 1 055 россиян, на каждый вопрос можно было дать несколько ответов.

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