Цой: отношусь к мемам в свой адрес философски

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал мемы и интернет-шутки в свой адрес.

По мнению главы ведомства, к подобным вещам стоит подходить философски.

"Ну, это же нормальное явление, это народное творчество. Мне кажется, надо философски к этому подходить. Это же нормальное явление, мне кажется, если есть интерес к личности. Народное творчество бессмертно. Это жизнь", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Цой также сообщил, что видел мемы и приколы с его участием.

"Конечно, мне очень часто друзья присылают, знакомые, журналисты", - добавил он.