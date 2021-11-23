Возгорание в палате заставило эвакуировать часть пациентов Краснодарской больницы

Минувшей ночью в одной из палат Краснодарской краевой клинической больницы вспыхнул пожар, спасателям пришлось эвакуировать более ста больных, - сообщил представитель экстренных служб.

"После возгорания в палате на седьмом этаже 12-этажного здания краевой клинической больницы на улице Красных Партизан эвакуировали 75 человек, в том числе трех пациентов на кислородном оборудовании, затем спасли еще 30 человек", - цитирует собеседника РИА Новости.

В 00:14 пожар на площади 10 кв м был ликвидирован, тушением огня занимались 118 человек и 36 единиц техники.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание потолочного светильника. Пострадавших среди пациентов и персонала нет.