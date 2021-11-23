Экс-главу МЧС Ингушетии осудили за превышение полномочий на 90 млн рублей

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику ГУ МЧС РФ по Ингушетии Руслану Колоеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий, в результате которого был нанесен ущерб на сумму почти 90 млн рублей. Такое сообщение распространила пресс-служба суда.

В нем говорится, что обвиняемый в 2017 году заключил госконтракт с компанией о возведении пожарно-спасательной части в Джейрахском районе республики. Колоев стремился показать себя с лучшей стороны перед руководством, и, по его указанию, строительство велось без надлежащей проектно-сметной документации и не на том участке, который был указан в контракте, технические характеристики здания также были существенно изменены.

"В результате возведенный объект не соответствовал требованиям безопасности и представлял угрозу для жизни людей, в связи с чем по решению суда его использование приостановлено до устранения выявленных нарушений", - цитирует сообщение суда РИА Новости.

Действия чиновника повлекли тяжкие последствия, которые заключались в том, что государство понесло материальный ущерб на сумму свыше 88 млн рублей.

Судья приговорил Колоева к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также удовлетворил гражданские иски о взыскании с него в пользу государства материального ущерба, нанесенного преступлением.

Приговор пока в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать его в апелляционном порядке.