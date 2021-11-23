Казахстанским автомобилистам придется заплатить за проезд по ряду дорог

С сегодняшнего дня, 23 ноября, в Казахстане стали платными семь участков дорог, - сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол".

До сегодняшнего дня на участках автодорог республиканского значения первой категории с 4-полосным движением, связывающих Нур-Султан и Павлодар, Капшагай и Талдыкорган, Тараз и Кайнар, Шымкент и Тараз, Шымкент и Кызылорду, Шымкент и Ташкент, Щучинск и Кокшетау проводилось финальное тестирование системы взимания платы за проезд.

"Приказы о внедрении оплаты по участкам этих дорог прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступили в силу 23 ноября 2021 года. Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам", - сообщили в компании, передает "АиФ-Казахстан".