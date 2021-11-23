Пассажир спрыгнул на крышу поезда метро в Москве

ЧП произошло на Кольцевой линии метро в Москве, о нем сообщается на сайте МВД-Медиа.

В дежурной части был получен сигнал о нарушении транспортной безопасности на станции "Добрынинская".

"Установлено, что 24-летний житель столицы спрыгнул с перил лестницы межстанционного перехода на крышу стоящего электропоезда, после чего спустился на платформу и зашел в вагон", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Патрульные полицейские, несущие службу на этой станции, задержали нарушителя и доставили его в отдел. Там молодой человек рассказал, что очень торопился и хотел таким образом сократить время в пути.

На него был оформлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.11.15.1. КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", суд приговорил его к административному штрафу на 20 тыс рублей.