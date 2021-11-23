Президентскую библиотеку откроют в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектами строительства крупных спортивных и культурных объектов в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, рядом с Аллеей литераторов планируется построить Музей литературы имени Алишера Навои, который, помимо музея, будет включать в себя исследовательский центр, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, школу и общежитие.

Также недалеко от национального парка Узбекистана появится четырехэтажная Президентская библиотека, которая будет обслуживать более 1,4 тыс читателей..

"Наряду с фондом в 1,5 млн книг библиотека будет располагать электронной литературой и мультимедийной продукцией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Мирзиеев поручил применять при строительстве новейшие технологии и организовать все необходимые условия для удобства любителей чтения.

Кроме того, глава государства ознакомился с проектом Олимпийского городка. До конца 2022 года администрации Ташкента совместно с Минстроем Узбекистана поручено создать генплан столицы республики.