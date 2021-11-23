В Астрахани всю ночь тушили пожар в четырех домах

Минувшей ночью в Астрахани огонь охватил два жилых дома в Кировском районе города, из зданий было эвакуировано 25 человек, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В процессе тушения огонь перекинулся на два нежилых здания и мусор, располагавшийся рядом - площадь пожара выросла до 400 кв м, а его ликвидацией занимались 66 сотрудников и 22 спецтехники ведомства, - передает "АиФ Астрахань".

Ликвидация возгорания заняла у огнеборцев всю ночь, и только сегодня ранним утром пожар был полностью потушен.

Причина возгорания пока неизвестна, - добавили в пресс-службе МЧС региона.