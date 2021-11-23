Свыше 5 тыс случаев коронавируса выявили за сутки в Грузии

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 5 085 человек.

Общее число инфицированных в стране, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 819 182 человек.

За сутки вылечились 4 428 человек, с начала пандемии - 759 657. Умерли за сутки 62 пациента, за все время - 11 615.

За прошедшие сутки в Грузии сделано 51 440 тестов, доля инфицированных составила 9,89%, за последние 14 дней - 9,11%.

В карантине находятся 58 человек, в стационарах наблюдаются 6 588 , в ковид-гостиницах остаются 1 103 человека.