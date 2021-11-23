В Грузии отмечают "Гиоргоба" – День Святого Георгия

В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия Победоносца или "Гиоргоба".

Праздничные богослужения во вторник по случаю одного из самых почитаемых религиозных праздников в стране, пройдут во всех действующих церквях Грузии. Из-за пандемии верующие в храмах и на прилегающих территориях должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. Георгий Победоносец – самый чтимый из Святых, небесный покровитель Грузии.

Почитание этого святого началось в Грузии на заре христианства. Согласно преданию, основательницей праздника была Святая Нино - просветительница Грузии. По свидетельству Арсения Икалтоэли - духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), она была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.

Первый храм в его Святого Георгия воздвиг в Грузии в 335 году царь Мириан, здание возвели на месте погребения Святой Нино. Строительство церквей в честь Святого Георгия Победоносца стало массовым с IX в.

Святой Георгий - покровитель воинов, земледельцев, пастухов и путников. Также молитвы ему возносят для избавления от демонических сил.

Имя Георгий издавна является одним из самых распространенных в Грузии. Считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством Святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.

Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, запечатлен на государственном гербе Грузии.

Победоносцем Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами, а также за чудодейственную помощь людям в опасности.

Праздник в честь великомученика Георгия Победоносца в Грузии отмечают дважды. Первый раз вместе со всем православным миром - 6 мая (23 апреля по старому стилю) - в память о его кончине, второй раз - 23 ноября (10 ноября по старому стилю) - в память о его колесовании.