Фронтальные разделы принесут снег жителям Кубани

Фронтальные разделы, установившиеся на Кубани, в ближайшие два-три дня принесут в регион похолодание и осадки, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В эти дни в Краснодарском крае пройдет дождь, мокрый снег, снег, а местами ожидаются сильные осадки. Погода резко испортится из-за прохождения через территорию края холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы, - передает портал Юга.ру.

Часть дорог края местами скует гололедица, видимость на них ухудшится до 1000-500 м, непогода будет сопровождаться сильным ветром до 15-20 м/с, в горах до 20-25 м/с.

Уже завтра температура воздуха в крае понизится на 10-12 градусов и составит сегодня и завтра от 0 до 5 градусов тепла, а в ночное время похолодает до 3-8 со знаком минус, еще холоднее, до 5-10 мороза будет в восточной половине края, - говорится в сообщении.