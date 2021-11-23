Делегация парламента Азербайджана посетит Санкт-Петербург

Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, под руководством его спикера Сахибы Гафаровой, завтра направится с визитом в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Совета и 53-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи СНГ, такое сообщение распространил отдел по связям с общественностью и прессы парламента.

В работе делегации примут участие депутаты Низами Сафаров, Анатолий Рафаилов, Руфат Гулиев, Анар Мамедов, Расим Мусабеков, Тамам Джафарова, а также руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и иные официальные лица.

Сахиба Гафарова будет участвовать в обсуждениях пунктов повестки заседания Совета и пленарной сессии, она изложит соответствующие точки зрения Баку.

В программу визита также входит участие в международной конференции по вопросам всеобъемлющего охвата услугами здравоохранения и устойчивого развития.

Кроме того, азербайджанская делегация встретится с рядом руководителей делегаций, приехавших в Санкт-Петербург с целью обсуждения будущей деятельности организации, перспектив развития межпарламентских связей и прочих вопросов, представляющих взаимный интерес.

Азербайджанская делегация пробудет в Санкт-Петербурге до 26 ноября.