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Роспотребнадзор разработал более точный экспресс-тест на COVID-19

Роспотребнадзор разработал более точный экспресс-тест на COVID-19

В скором времени специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора закончат работу над новым, более точным экспресс-тестом на коронавирус, пишут "Известия".

Как рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, новый тест будет точнее выявлять новые мутации в геноме вируса, он нацелен на выявление одновременно двух участков генома патогена. Наличие мутации даже в одном из них укажет на заболевание. Новая тест-система сможет за 15 минут определить наличие инфекции. Особенности ее работы значительно снизят вероятность ложноотрицательного результата. В настоящее время новая тест-система проходит этапе внедрения в производство, когда станет понятно, что выпуск набора реагентов для теста возможен в промышленном масштабе, начнутся клинические и технические испытания, после чего начнется регистрация теста в Росздравнадзоре.

Ожидается, что испытания новой тест-системы начнутся в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тест может давать ложноотрицательный результат в 80% случаев.

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