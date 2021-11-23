Новак: вопрос водоснабжения в СКФО требует системного решения

Курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) вице-премьер РФ Александр Новак предложил системно решить проблему качественного водоснабжения жителей округа.

"Проблема СКФО - это обеспечение водоснабжением, износ коммунальной инфраструктуры. Это такой приоритет, на который надо обращать внимание, потому что для людей это очень важно – качественная вода: и горячая, и холодная", - подчеркнул Новак на совещании в Нальчике, передает РИА Новости.

Вице-премьер попросил представителей Минэкономразвития РФ помочь регионам СКФО в данном вопросе, пообещав поднять тему финансирования проекта при рассмотрении в следующем бюджетном цикле, и может создать программу с софинансированием, в том числе - за счет бюджетного кредитования, которое идет на инфраструктуру.