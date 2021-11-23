Казахстан планирует поставлять и производить "Спутник Лайт"

Власти Казахстана ведут переговоры о поставках в республику российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", об этом в кулуарах правительства рассказал министр здравоохранения Алексей Цой.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос о поставках и организации выпуска на фармацевтических предприятиях республики "Спутника Лайт".

"Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сообщил во вторник Цой.

Он добавил, что опытная партия вакцины "Спутник Лайт" произведена на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) и успешно прошла первые испытания в центре Гамалеи. "Прорабатывается вопрос в том числе и производства там (на КФК)", - поделился глава Минздрава.

Казахстан запросил информацию об объемах, которые может предоставить Россия, учитывая собственные потребности. По словам Цоя, в республике до конца года есть достаточно препаратов для ревакцинации. Поставки "Спутника Лайт" станут актуальный в следующем году.