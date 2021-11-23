Жертвами ДТП в Адыгее стали три человека

В результате столкновения легковушки и грузовика в Теучежском районе Адыгеи погибли три человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Трагедия произошла на трассе, ведущей из Майкопа в город Адыгейск, недалеко от хутора Шевченко.

"В Теучежском районе столкнулись ВАЗ-2107 и грузовой автомобиль иностранного производства. В результате от полученных травм на месте аварии скончались 37-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, которым 36 и 37 лет", - сказано в сообщении.

В настоящее время полиция района проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.