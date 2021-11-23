Электронные карты о прохождении дактилоскопии начнут выдавать мигрантам в России 29 декабря

МВД РФ с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в Россию более чем на 90 дней, документы о прохождении процедур обязательной дактилоскопии и фотографирования. Такой приказ издал глава министерства Владимир Колокольцев.

Он утверждает форму документа, который подтверждает прохождение иностранцем или лицом, не имеющим гражданства, который прибывает в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 календарных дней, или для трудовой деятельности, обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Такой документ будет иметь вид электронного носителя информации, пишет ТАСС.

Приказ начнет действовать 29 декабря текущего года.