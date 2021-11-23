На Камчатке аварийно сел ЯК-40 с выключенным двигателем

Сегодня на Камчатке совершил самолет ЯК-40, у которого отказал один из двигателей, - сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

"Самолет ЯК-40 "Камчатского авиационного предприятия" выполнял рейс из аэропорта "Тиличики" в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Двигатель заглох на 25-й минуте полета, на борту самолета находились 13 пассажиров и, по различным данным, от 4 до 6 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего авиапроисшествия, в ходе которого будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (СУТ) СКР.