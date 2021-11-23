В Болгарии сгорел туристический автобус, погибли 46 человек

Минувшей ночью на автомагистрали "Струма" в Болгарии попал в ДТП и загорелся туристический автобус, следовавший из Северной Македонии через Стамбул с 52 туристами, 46 из них погибли, - сообщает агентство БГНЕС.

Инцидент произошел около 03:00 (04:00 мск) на 31-м километре автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда после ДТП туристический автобус загорелся. Все погибшие — граждане Северной Македонии, в их числе - 12 детей, - уточнил начальник пожарной охраны Николай Николов, передает РИА Новости.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

Профессор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргирова сообщила, что угрозы для жизни пострадавших нет, они госпитализированы с ожогами и травмами. "Пострадавшие имеют ожоги на руках и лице, ожоги верхних дыхательных путей. Некоторым предстоит операции. Угрозы для их жизни нет", - сказала она в эфире телеканала bTV.

Автобус накануне выехал из Стамбула, он пересек границу с Болгарией в 21.00 мск понедельника, - сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Свои соболезнования родственникам погибших уже выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. "Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали "Струма", там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу и произошла трагедия… В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования семьям погибших", - приводит слова Заева агентство БГНЕС.