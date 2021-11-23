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Объявлен конкурс на гимн Анапы

Объявлен конкурс на гимн Анапы

В Анапе стартует конкурс на создание гимна курорта, принять участие в нем могут все желающие.

"У нас очень много творческих талантливых людей, поэтому мы решили дать возможность каждому желающему стать автором этого важного для города произведения. Хотелось бы, чтоб в тексте была наша история и традиции, современность, отражены главные направления – санаторно-курортное, виноградарское и другие", - рассказал глава города Василий Швец.

Он напомнил, что у Анапы уже есть свои герб и флаг, пришло время создать народный гимн, мощный и величественный.

Варианты гимна курорта будут приниматься на конкурс с 1 по 15 декабря. А с 16 до 20 комиссия конкурса определит победителя.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить текст и нотную запись произведения, аудиозапись, информацию об авторе или авторах.

Подробности можно узнать на официальном сайте мэрии Анапы.

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