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США дали оптимистичный прогноз по началу работы "Северного потока - 2" – СМИ

США дали оптимистичный прогноз по началу работы &quot;Северного потока - 2&quot; – СМИ

Администрация Джо Байдена представила в Конгресс ежеквартальный доклад по газопроводу "Северный поток – 2", отметив, что по оценкам США, он начнет работу через "пару месяцев", - сообщило агентство Bloomberg.

Новые санкции Госдепартамента США в отношении газопровода введены именно в связи с этим, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, администрация США обязана регулярно представлять Конгрессу доклады со списком юридических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" для возможного введения санкций в отношении них.

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