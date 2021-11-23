Сухумский аэропорт разминируют российские саперы

Территорию международного аэропорта в Сухуме разминируют военнослужащие инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил РФ, - сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения округа, дислоцирующегося в Чечне, прибыли в Абхазию для выполнения задач по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме. Обнаружение и разминирование неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов будет проводится на основании обращения премьер-министра Абхазии на имя первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Российские саперы совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту, и сейчас они размещены на территории российской военной базы. Они приступят к очистке аэропорта от взрывоопасных предметов после подготовительных мероприятий.

Напомним, вопрос восстановления работы аэропорта обсуждался годом ранее на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжании в Сочи. Как полагают власти Абхазии, возобновление работы сухумского аэропорта обойдется республике в 4,5 млрд рублей, проектно-сметная документация по его восстановлению будет готова в ближайшее время.