Золотовалютные резервы России – ее "подушка безопасности"

Рекордные золотовалютные резервы накоплены Минфином России на фоне дедолларизации, - рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Золотовалютные резервы (ЗВР) – это своеобразная "копилка", поскольку у России нет необходимости держать в запасе рекордные объемы золота, поскольку если начнется серьезная коррекция в золоте, то резервы могут снизиться. С другой стороны большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке – это фактически залог "стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи", - передает РИА Новости.

ЗВР позволяют одним моментом закрыть все долги страны, то есть фактически это "подушка безопасности", позволяющая полностью покрыть все обязательства, если возникнет такая необходимость, добавил специалист.