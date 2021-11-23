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Золотовалютные резервы России – ее "подушка безопасности"

Золотовалютные резервы России – ее &quot;подушка безопасности&quot;

Рекордные золотовалютные резервы накоплены Минфином России на фоне дедолларизации, - рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Золотовалютные резервы (ЗВР) – это своеобразная "копилка", поскольку у России нет необходимости держать в запасе рекордные объемы золота, поскольку если начнется серьезная коррекция в золоте, то резервы могут снизиться. С другой стороны большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке – это фактически залог "стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи", - передает РИА Новости.

ЗВР позволяют одним моментом закрыть все долги страны, то есть фактически это "подушка безопасности", позволяющая полностью покрыть все обязательства, если возникнет такая необходимость, добавил специалист.

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