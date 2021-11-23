Главная » Новости
Азербайджан Иран

США не смягчат антииранские санкции ради возобновления переговоров по СВПД

США не смягчат антииранские санкции ради возобновления переговоров по СВПД

Власти США не собираются использовать односторонние шаги для возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном, - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы очень четко давали понять, что мы не готовы и не будем предпринимать односторонние шаги в качестве приманки только для того, чтобы переговоры пошли", - сказал он, передает ТАСС.

Взаимный возврат к соблюдению договоренностей в интересах и США, и других членов группы "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), и это в интересах Тегерана, если мы сможем этого достичь, - добавил Прайс.

Напомним, ранее портал "Аксиос" сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность заключения промежуточной договоренности с Тегераном, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов или отмену санкций в сфере продовольственных товаров.

1710 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!