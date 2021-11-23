США не смягчат антииранские санкции ради возобновления переговоров по СВПД

Власти США не собираются использовать односторонние шаги для возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном, - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы очень четко давали понять, что мы не готовы и не будем предпринимать односторонние шаги в качестве приманки только для того, чтобы переговоры пошли", - сказал он, передает ТАСС.

Взаимный возврат к соблюдению договоренностей в интересах и США, и других членов группы "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), и это в интересах Тегерана, если мы сможем этого достичь, - добавил Прайс.

Напомним, ранее портал "Аксиос" сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность заключения промежуточной договоренности с Тегераном, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов или отмену санкций в сфере продовольственных товаров.