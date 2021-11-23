В Петербурге пылает дом дореволюционной постройки

Минувшей ночью в в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вспыхнул доходный дом архитектора Мариана Лялевича, построенный в 1904-1905 годах прошлого века, - сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, в районе 3 часов ночи в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Розенштейна. Огонь охватил в капитально-ремонтируемом здании перекрытия на площади 1,5 тыс кв м. В 03.58 ранг пожара был повышен до №2. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в МЧС, передает ТАСС.

На месте работают 82 сотрудника ведомства и 20 единиц техники.

Известно, что в 2009 году дом, к тому моменту признанный аварийным, расселили, здание законсервировали, однако в помещении нередко находили приют бездомные.