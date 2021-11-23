Жителей столичного региона слегка подморозит

Сегодня в столичном регионе прогнозируется переменная облачность и небольшой мороз, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Преимущественно без осадков. Гололедица, днем температура воздуха в городе составит от минус четырех до минус двух градусов, по области до минус пяти, атмосферное давление составит 748 мм рт ст, ветер будет дуть западный и юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с", - , - отмечается в сообщении, передает "АиФ".

Предстоящей ночью в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, будет скользко, а температура воздуха может упасть до отметки минус семь градусов.

Атмосферное давление составит 747 мм рт ст, а скорость и направление ветра не изменятся.