РЖД и Siemens разработают высокоскоростной поезд

"Российские железные дороги" (РЖД) и компания Siemens подписали контракт на разработку высокоскоростного поезда, который будет использоваться для перевозок по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург с 2028 года. Об этом сообщил президент Siemens в России Александр Либеров, выступая на Российско-германском отраслевом форуме.

По его словам, средняя скорость состава составит 360 км в час.

"Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете... Мы прошли первый этап, недавно подписали соглашение с РЖД, причем мы начали разработку этого поезда, не имея никакого контракта", - цитирует Либерова ТАСС.

Он отметил, что фактическая разработка состава уже началась, что компании приступили к подбору поставщиков.