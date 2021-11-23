Пытаться заразить россиян нынешней зимой будут и коронавирус, и грипп

Нынешней зимой россиянам будет угрожать не только коронавирус, который уже успел прочно войти в нашу жизнь, но и грипп, - заявил радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Россиянам, которые еще не успели привиться, нужно поспешить не только с вакцинацией от COVID-19, а сделать и прививку от вспышки гриппа, которая прогнозируется уже в начале зимы, - отметил он.

"Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идет поздней осенью и в начале зимы. Мы всегда знаем, что происходит подъем гриппа, потом начинаются школьные каникулы, идет небольшое снижение, однако после возвращения школьников за парты снова начинается подъем заболеваемости гриппом", – рассказал врач, передает РИА Новости.

Считается, что к к росту заболеваемости гриппом можно подготовиться заранее – всего лишь надо успеть вакцинироваться от него до вспышки, – уточнил Николай Малышев, добавив: доказано, что прививку от коронавирусной инфекции и гриппа можно делать одновременно – для этого вакцины нужно просто в разные части тела, например, в левое и правое плечо, как рекомендует Минздрав России, - добавил врач.