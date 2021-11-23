США снова обложили санкциями "Северный поток - 2"

Минувшей ночью госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении новых санкций против "Северного потока - 2" в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2".

"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе, передает РИА Новости.

Второе судно госсекретарь не назвал.

Напомним, "Марлин" – судно снабжения, которое ходит под российским флагом.

В общей сложности США уже ввели связанные с "Северным потоком - 2" санкции в против восьмерых юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов, - добавил Блинкен.