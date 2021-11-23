Коронавирус отступает от Казахстана

В Казахстане за минувшие сутки было выявлено всего 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – пандемия в стране явно идет на спад, сообщает пресс-служба Минздрава.

В лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией по-прежнему остаются Алматы, Карагандинская область, город Нур-Султан и Павлодарская область – так, в Алматы выявлено 119 новых заболевших, в Карагандинской области – 110 инфицированных, в Нур-Султане – 108 новых носителей заболевания, в Павлодарской области – 100 заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных регионах страны число новых заболевших менее ста человек.

Напомним, накануне сообщалось о 921 новом заболевшем. Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 965 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией.